دياب: الميزان واحد في معاقبة جماهير الأهلي والزمالك

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على أن العقوبات التي تصدر على الجماهير في الدوري المصري تأتي بحيادية تامة بين كل الأندية.

وقال دياب عبر قناة أون سبورت: "منذ بداية الدوري نعلن العقوبات بعد 48 ساعة من نهاية آخر مباراة في الجولة ولم يتغير هذا الأمر".

وأضاف "الميزان واحد في معاقبة جماهير الأهلي والزمالك، ليس لدينا أي غرض ونتخذ القرار بكل سهولة ونفعل الأمر الصحيح".

وواصل "لا نريد معاقبة الجماهير لأنها أسوأ عقوبة في كرة القدم لكننا نضطر إلى ذلك من أجل توفير الانضباط".

وأكمل "عاقبنا جماهير الزمالك 4 مرات بسبب التجاوزات وجمهور الأهلي 3 مرات".

وأتم تصريحاته "لعب نهائي كأس العاصمة خارج مصر؟ الأمر مطروح ومحل دراسة وإذا كانت هناك عروض سيتم دراستها مثلما لعبنا نهائي الكأس والسوبر خارج مصر".