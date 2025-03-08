دياب: الميزان واحد في معاقبة جماهير الأهلي والزمالك

السبت، 08 مارس 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على أن العقوبات التي تصدر على الجماهير في الدوري المصري تأتي بحيادية تامة بين كل الأندية.

وقال دياب عبر قناة أون سبورت: "منذ بداية الدوري نعلن العقوبات بعد 48 ساعة من نهاية آخر مباراة في الجولة ولم يتغير هذا الأمر".

وأضاف "الميزان واحد في معاقبة جماهير الأهلي والزمالك، ليس لدينا أي غرض ونتخذ القرار بكل سهولة ونفعل الأمر الصحيح".

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وواصل "لا نريد معاقبة الجماهير لأنها أسوأ عقوبة في كرة القدم لكننا نضطر إلى ذلك من أجل توفير الانضباط".

وأكمل "عاقبنا جماهير الزمالك 4 مرات بسبب التجاوزات وجمهور الأهلي 3 مرات".

وأتم تصريحاته "لعب نهائي كأس العاصمة خارج مصر؟ الأمر مطروح ومحل دراسة وإذا كانت هناك عروض سيتم دراستها مثلما لعبنا نهائي الكأس والسوبر خارج مصر".

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