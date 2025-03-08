بمشاركة مرموش.. نوتينجهام فورست يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي

السبت، 08 مارس 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

كالوم هودسون أودوي

حقق نوتينجهام فورست فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بهدف دون رد، وذلك ضمن الجولة 28 من المسابقة.

ويعد الفوز هو الأول لـ نوتينجهام فورست على أرضه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما.

كذلك نجح فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو في تأمين المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى النقطة 51.

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بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة.

بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 47 في المركز الرابع.

وتعد الهزيمة هي التاسعة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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هدف فوز نوتينجهام فورست جاء في الدقيقة 83 عن طريق كالوم هودسون أودوي بمجهود رائع وتسديدة من داخل منطقة الجزاء لم يستطع إيدرسون التصدي لها.

كما شارك الدولي المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي ودخل المباراة في الدقيقة 67 بدلا من سافينيو.

وحصل مرموش على مخالفة من أمام منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من دفاع نوتينجهام معه وسددها دي بروين في يد الحارس ماتز سيليس.

وفي الدقائق المتبقية حاول مانشستر سيتي إحراز هدف التعادل لكن دفاع نوتينجهام كان أقوى لينهي المباراة بانتصار تاريخي لأبناء المدرب نونو سانتو.

عمر مرموش مانشستر سيتي نوتينجهام فورست الدوري الإنجليزي
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