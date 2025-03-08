تشكيل ليفربول - محمد صلاح يقود الهجوم أمام ساوثامبتون

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ويجلس أندرو روبيرتسون على مقاعد بدلاء ليفربول، بينما يشارك بدلا منه الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.

كما يجلس أيضا أليكسيس ماك أليستر على مقاعد بدلاء ليفربول، ويستمر غياب كودي جاكبو للإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: ريان جرافينبيرخ – كورتس جونز – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بينما يأتي ساوثامبتون في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.