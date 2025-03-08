مرموش: التعامل مع أفضل مدرب بالعالم يمنحني الثقة.. والأجواء في سيتي رائعة

أعرب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي عن سعادته البالغة باللعب تحت قيادة بيب جوارديولا مدرب الفريق.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وانضم مرموش لصفوف مانشستر سيتي خلال الانتقالات الشتوية قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وقال مرموش عبر بي إن سبورتس: "التعامل مع بيب جوارديولا الذي أعتبره أفضل مدرب في العالم يمنحني الثقة والدافع لتقديم أفضل ما لدي".

وشدد "لاعبو مانشستر سيتي يحاولون مساعدتي دائما من أجل الظهور بشكل جيد والأجواء رائعة داخل الفريق".

وأتم "تسجيل أول هاتريك لي في الدوري الإنجليزي إحساس عظيم، لكني لم أستطع الاستمتاع به كثيرا لأن أحداث المباراة كانت سريعة جدا".

وأعلن نادي مانشستر سيتي فوز هدف عمر مرموش الأول ضد نيوكاسل يونايتد بجائزة هدف شهر فبراير.

وقاد مرموش فريقه لتحقيق الفوز على حساب نيوكاسل بعدما سجل ثلاثة أهداف ضمن رباعية فريقه في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك يحقق مرموش أول جائزة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

هدف رائع ومميز 👏😍 النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وتفوق مرموش على نفسه بعدما ترشح هدفه الثالث في شباك نيوكاسل أيضا في الجائزة.

كما تفوق على زميله إرلينج هالاند، وثلاثي سيدات مانشستر سيتي ماري فاولر، وخديجة شو، وجارسيا

وشارك مرموش منذ انضمامه إلى نيوكاسل في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل 3 أهداف، ومباراة في كأس إنجلترا.

كما شارك في مباراتي الفريق أمام ريال مدريد بدوري الأبطال، وساهم في هدف فريقه في مواجهة الإياب أمام الملكي، بعد اصطدام تسديدته في العارضة ليتابعها زميله نيكو جونزاليس في الشباك.