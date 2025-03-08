انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(1) نوتينجهام.. خسارة السماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نوتنيجهام فورست ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة بفوز نوتينجهام فورست

ق 83: جوووووووول هودسون أودوي والأول

ق 76: مرموش يحصل على مخالفة أمام منطقة الجزاء

ق 67: نزول مرموش

ق 66: تسديدة في القائم

ق46 تسديدة على الطائر من إيلوت أندرسون يتصدى لها حارس مانشستر سيتي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 كريس وود يهدر فرصة هدف محقق لنوتنيجهام والكرة تصل إلى إيدرسون بسهولة

ق42 تسديدة قوية من جيرمي دوكو جناح مانشستر سيتي يتصدى لها حارس نوتينجهام فورست

ق35 عرضية من فيل فودين وتسديدة صاروخية من بيرناردو سيلفا تمر أعلى مرمى نوتينجهام بقليل.

ق32 عرضية خطيرة من إيلانجا لاعب نوتينجهام فورست لكنها تمر من أمام جيبيس المواجهة لمرمى مانشستر سيتي

ق15 انطلاقة رائعة من جيبس لاعب نوتينجهام ولكن خوسانوف يتدخل ويبعد الخطورة

ق13 تسديدة صاروخية من نيكو جونزاليس لاعب مانشستر سيتي تلامس القائم وتتحول إلى ركلة مرمى

ق8 تسديدة قوية من هالاند تمر بجوار مرمى نوتينجهام ليضيع هدف محقق لصالح مانشستر سيتي.

ق4 لاعبو نوتينجهام يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق1 عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لمانشستر سيتي تمر من أمام هالاند داخل منطقة جزاء نوتينجهام.

انطلاق المباراة