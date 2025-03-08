مدرب الخليج: الحظ عاندنا أمام أهلي جدة.. وسننافس الكبار إذا تعاقدنا مع محترفين مميزين

يرى اليوناني جورجيوس دونيس مدرب نادي الخليج السعودي أن فريقه كان يستحق الفوز على أهلي جدة.

وتعادل الخليج مع أهلي جدة 2-2 بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

وقال دونيس في مؤتمر صحفي: "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا في ظل المشكلات التي تحاصرنا خلال الفترة الحالية"

وأضاف "الأهلي كان الأفضل بداية المباراة، ولكننا نجحنا في تدراك الأمور. ليس من السهل مواجهات لاعبين يمتلكون جودة رائعة مثل رياض محرز وإيفان توني وفراس البريكان"

وشدد "في آخر فترات المباراة كنا فقط بحاجة للحظ، أهنئ اللاعبين على الفرص والمحاولات التي أحدثوها في المباراة".

وأتم "ليس من السهل على فريق مثل الخليج مقارعة المنافسين الكبار، لكن بعد نهاية الموسم إذا اخترنا محترفين أجانب مميزين سنتطور أكثر".

ويضم فريق الخليج بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف لاعب الأهلي السابق.

التعادل رفع رصيد أهلي جدة عند النقطة 48 في المركز الخامس بترتيب الدوري السعودي.

فيما رفع الخليج رصيده إلى النقطة 30 في المركز العاشر بجدول الترتيب.