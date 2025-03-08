مدرب الخليج: الحظ عاندنا أمام أهلي جدة.. وسننافس الكبار إذا تعاقدنا مع محترفين مميزين

السبت، 08 مارس 2025 - 13:46

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

يرى اليوناني جورجيوس دونيس مدرب نادي الخليج السعودي أن فريقه كان يستحق الفوز على أهلي جدة.

وتعادل الخليج مع أهلي جدة 2-2 بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

وقال دونيس في مؤتمر صحفي: "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا في ظل المشكلات التي تحاصرنا خلال الفترة الحالية"

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - الهلال ينتصر في جولة التعادلات.. ومشاركة متأخرة لشريف الدوري السعودي - كانتي وفابينيو يغيبان عن اتحاد جدة أمام الرياض الدوري السعودي - تمبكتي ينهي أزمة البليهي في الهلال الدوري السعودي - نادي العروبة يتحدى شكوى النصر بأوراق رسمية

وأضاف "الأهلي كان الأفضل بداية المباراة، ولكننا نجحنا في تدراك الأمور. ليس من السهل مواجهات لاعبين يمتلكون جودة رائعة مثل رياض محرز وإيفان توني وفراس البريكان"

وشدد "في آخر فترات المباراة كنا فقط بحاجة للحظ، أهنئ اللاعبين على الفرص والمحاولات التي أحدثوها في المباراة".

وأتم "ليس من السهل على فريق مثل الخليج مقارعة المنافسين الكبار، لكن بعد نهاية الموسم إذا اخترنا محترفين أجانب مميزين سنتطور أكثر".

ويضم فريق الخليج بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف لاعب الأهلي السابق.

التعادل رفع رصيد أهلي جدة عند النقطة 48 في المركز الخامس بترتيب الدوري السعودي.

فيما رفع الخليج رصيده إلى النقطة 30 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

الدوري السعودي محمد شريف نادي الخليج
نرشح لكم
بيولي: حزين للتعادل أمام الشباب.. ولهذا السبب استبدلت رونالدو الدوري السعودي - الهلال ينتصر في جولة التعادلات.. ومشاركة متأخرة لشريف تعادل لا يفيد.. الشباب يخطف نقطة من النصر في دربي الرياض الدوري السعودي - كانتي وفابينيو يغيبان عن اتحاد جدة أمام الرياض الهلال يخسر سافيتش 3 مباريات الدوري السعودي - تمبكتي ينهي أزمة البليهي في الهلال مواعيد مباريات اليوم 7 مارس.. الزمالك في كأس مصر ومحمد شريف وتريزيجيه تنس طاولة - عمر عصر يقود اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي
أخر الأخبار
مرموش: التعامل مع أفضل مدرب بالعالم يمنحني الثقة.. والأجواء في سيتي رائعة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) نوتينجهام فورست.. هالاند يهدر الأول 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ليفربول يدرس دخول سباق التعاقد مع لياو 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الخليج: الحظ عاندنا أمام أهلي جدة.. وسننافس الكبار إذا تعاقدنا مع محترفين مميزين ساعة | سعودي في الجول
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام نوتينجهام فورست.. ومرموش على الدكة ساعة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام: ناصر ماهر لم يستعد مستواه.. وأشعر بالقلق قبل مواجهة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
نونو سانتو: مانشستر سيتي تمكن من تعديل مساره.. ولا تحضيرات خاصة لمواجهته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي يكشف حقيقة اعتزال زياش دوليا 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 انتهت في كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت 4 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري