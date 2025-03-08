تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام نوتينجهام فورست.. ومرموش على الدكة

السبت، 08 مارس 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - هالاند

يقود الثنائي إرلينج هالاند وجيريمي دوكو هجوم مانشستر سيتي خلال مواجهة نوتينجهام فورست.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نوتنيجهام فورست بعد قليل ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

فيما يتواجد النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنيجهام فورتس كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - عبد القادر خوسانوف - يوشكو جفارديول

الوسط: نيكو جونزاليس - بيرناردو سيلفا

أمامهما: سافينيو - فيل فودين - جيريمي دوكو

الهجوم:إرلينج هالاند.

لا يتوفر وصف.

مقاعد البدلاء:

أورتيجا مورينو - عمر مرموش - ماتيو كوفاسيتش - جاك جريليش - كيفين دي بروين - ألكاي جوندوجان - نيكو أوريلي - فيتور ريس.

ويحتل نوتينجهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، ويلاحقه مانشتسر سيتي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

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