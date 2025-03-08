نونو سانتو: مانشستر سيتي تمكن من تعديل مساره.. ولا تحضيرات خاصة لمواجهته

السبت، 08 مارس 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

نونو سانتو - ولفرهامبتون

شدد نونو سانتو مدرب نوتينجهام فورست على صعوبة مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي.

ويحل سيتي ضيفا على نوتنيجهام السبت ضمن الجولة 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال سانتو مدرب نوتينجهام فورست عبر قناة ناديه: "ندرك أننا سنواجه فريقا جيدا للغاية وكان قادرا على الهيمنة على كل البطولات على مدار الأعوام الماضية، ومدربا لديه تأثير كبير ولاعبين رائعين".

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وشدد "مانشستر سيتي استرد لاعبيه الغائبين وتمكن من تعديل مساره بلاعبين ذوي جودة عالية لذلك سيكون الأمر أصعب بالتأكيد وستكون مباراة صعبة للغاية، لكن فريقي أيضا يمر بأوقات جيدة ويستمع لاعبوه باللعب في سيتي جراوند".

ولم يخسر نوتنيجهام فورست على ملعبه "سيتي جرواند" منذ شهر نوفمبر الماضي.

ويعول مانشستر سيتي على النجم المصري عمر مرموش والنرويجي إرلينج هالاند لخطف نقاط مواجهة نوتينجهام فورست المرتقبة.

وقال عمر مرموش عن المباراة عبر موقع مانشستر سيتي: "مباراة نوتنجهام فورست مهمة بالنسبة لنا، نشعر أننا بحالة جيدة وفي كامل التركيز ونتدرب بجد".

وأضاف "نقدم كل شيء في المران لنكون مستعدين للمباراة، ونستعد لكل المباريات بنفس الطريقة سواء كانت دوري إنجليزي أو كأس".

وأكمل "دائما ندخل أرض الملعب وهدفنا تحقيق الفوز وتقديم 100% من مجهودنا، ومن المهم الفوز في كل المباريات وليست هذه المباراة فقط بل القادمة أيضا".

وأردف "نفكر في مباراة تلو الأخرى، وكل مباراة مهمة ونأمل حصد 3 نقاط في لقاء السبت".

وواصل "نوتنجهام فورست فريق جيد للغاية وكما ترون يؤدون عملهم بشكل جيد وهو ما يظهر في جدول الترتيب".

وأتم "يمتلكون الجودة، لكن علينا إظهار أفضل ما لدينا، وأعتقد أنه من الصعب التفوق عليه".

ويحتل نوتينجهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، ويلاحقه مانشتسر سيتي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

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