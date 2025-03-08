مواعيد مباريات السبت 8 فبراير - ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة.. وكأس مصر

يشهد اليوم السبت الموافق 8 فبراير مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير والقنوات الناقلة.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام ساوثامبتون في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 28 من المسابقة.

فيما يواجه مانشستر سيتي يبقيادة عمر مرموش، نظيره نوتينجهام فورست في مباراة نارية ضمن الجولة ذاتها.

ويلعب برشلونة أمام أوساسونا ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وتستكمل اليوم مباريات دور الـ16 من كأس مصر، بمواجهتي بيراميدز أمام المقاولون العرب، وغزل المحلة ضد فاركو.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها عصام الشوالي.

ليفربول × ساوثامبتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها أحمد البلوشي.

الدوري الإسباني

برشلونة × أوساسونا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

كأس مصر

بيراميدز × المقالون العرب.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1.

غزل المحلة × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 2.