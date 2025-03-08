"سنبقى في الدوري وهذا ما نحتاج إليه".. رسالة تامر مصطفى الأولى في قيادة الإسماعيلي

السبت، 08 مارس 2025 - 02:32

كتب : FilGoal

تامر مصطفى - الإسماعيلي

أبدى تامر مصطفى مدرب الإسماعيلي الجديد تطلعه لتحقيق هدف النادي بالبقاء في الدوري.

وقال مصطفى في تصريحاته عبر حسابات الإسماعيلي الرسمية: "أتينا لأجل جمهور الإسماعيلي العظيم وتاريخه العظيم. النادي الإسماعيلي مختلف وكبير".

وأضاف "نتمنى أن يدعمنا الجمهور ويساندنا في الفترة المقبلة".

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وأوضح "نحن بحاجة للجماهير وبإذن الله سنبقى في الدوري".

وأعلن نادي الإسماعيلي تعاقده بشكل رسمي مع تامر مصطفى لتولي تدريب الفريق.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى إتمام الإسماعيلي اتفاقه مع تامر مصطفى وتوقيعه عقود تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشف الإسماعيلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تعاقده مع تامر مصطفى لتولي تدريبه.

ووقع تامر مصطفى عقود تدريبه لفريق الإسماعيلي ليكون المدير الفني الثالث للدراويش الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عقد تامر مصطفى مع الإسماعيلي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري وسيقود تدريبات الفريق المقبلة.

التجربة الأخيرة لتامر مصطفى كانت في الموسم الماضي برفقة مودرن سبورت.

ولعب مودرن 15 مباراة تحت قيادة تامر مصطفى وخلالها فاز الفريق في 3 وخسر 3 وتعادل في 9 مباريات.

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الإسماعيلي وصل إلى النقطة 14 في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن إنبي صاحب المركز الـ17 والذي خسر من الزمالك.

ويتأهل أول 9 فرق ضمن المجموعة الأولى التي تنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا للأندية.

بينما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على الهروب من الهبوط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

وسيلاقي الإسماعيلي منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدوري يوم الخميس القادم.

تامر مصطفى الإسماعيلي
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