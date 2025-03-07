خبر في الجول – تامر مصطفى يوقع عقود تدريبه لـ الإسماعيلي

وقع تامر مصطفى عقود تدريبه لفريق الإسماعيلي ليكون المدير الفني الثالث للدراويش الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عقد تامر مصطفى مع الإسماعيلي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري وسيقود تدريبات الفريق المقبلة.

التجربة الأخيرة لتامر مصطفى كانت في الموسم الماضي برفقة مودرن سبورت.

ولعب مودرن 15 مباراة تحت قيادة تامر مصطفى وخلالها فاز الفريق في 3 وخسر 3 وتعادل في 9 مباريات.

لإسماعيلي وصل إلى النقطة 14 في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن إنبي صاحب المركز الـ17 والذي خسر من الزمالك.

ويتأهل أول 9 فرق ضمن المجموعة الأولى التي تنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا للأندية.

بينما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على الهروب من الهبوط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

وسيلاقي الإسماعيلي منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدوري يوم الخميس القادم.