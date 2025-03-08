مرموش: علينا إظهار أفضل ما لدينا ضد نوتنجهام.. ونستعد لكل المباريات بنفس الطريقة

أوضح عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي استعداد فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي على أعلى مستوى.

ويستهل سيتي الجولة 28 من الدوري الإنجليزي بلقاء فورست على ملعب الاتحاد في الثانية والنصف عصرا.

وقال عمر مرموش عبر موقع مانشستر سيتي: "مباراة نوتنجهام فورست مهمة بالنسبة لنا، نشعر أننا بحالة جيدة وفي كامل التركيز ونتدرب بجد".

وأضاف "نقدم كل شيء في المران لنكون مستعدين للمباراة، ونستعد لكل المباريات بنفس الطريقة سواء كانت دوري إنجليزي أو كأس".

وأكمل "دائما ندخل أرض الملعب وهدفنا تحقيق الفوز وتقديم 100% من مجهودنا، ومن المهم الفوز في كل المباريات وليست هذه المباراة فقط بل القادمة أيضا".

وأردف "نفكر في مباراة تلو الأخرى، وكل مباراة مهمة ونأمل حصد 3 نقاط في لقاء السبت".

وواصل "نوتنجهام فورست فريق جيد للغاية وكما ترون يؤدون عملهم بشكل جيد وهو ما يظهر في جدول الترتيب".

وأتم "يمتلكون الجودة، لكن علينا إظهار أفضل ما لدينا، وأعتقد أنه من الصعب التفوق عليه".

وأعلن نادي مانشستر سيتي فوز هدف عمر مرموش الأول ضد نيوكاسل يونايتد بجائزة هدف شهر فبراير.

وقاد مرموش فريقه لتحقيق الفوز على حساب نيوكاسل بعدما سجل ثلاثة أهداف ضمن رباعية فريقه في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح مرموش الأهداف في الدقيقة 19 ليدون أول أهدافه بقميص الفريق السماوي.

وانطلق مرموش بعد تمريرة من الحارس إيدرسون ليسبق كيران تريبير مدافع نيوكاسل ويضع الكرة من فوق الحارس مارتن دوبرافكا.