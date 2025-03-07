تعادل لا يفيد.. الشباب يخطف نقطة من النصر في دربي الرياض

حسم التعادل بنتيجة 2-2 مواجهة النصر ضد الشباب في دربي الرياض لحساب الجولة 24 من الدوري السعودي.

ولا يزال النصر دون خسارة من غريمه الشباب في آخر 9 مواجهات إذ فاز في 6 وتعادلا في 3 منذ الخسارة 1-0 في 2021.

وتقدم الشباب عن طريق عبد الرازق حمد الله من علامة الجزاء في الدقيقة 44.

لكن لاعبو النصر قلبوا الطاولة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

فسجل أيمن يحيى التعادل في الدقيقة 45+2، وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 45+7.

ووصل البرتغالي للهدف رقم 926 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

وعزز تصدره لترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفا بفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيمة قائد الاتحاد.

وسجل محمد الشويرخ هدف التعادل للشباب في الدقيقة 67.

التعادل أبقى النصر في المركز الرابع دون استغلال تعادل القادسية مع الاتحاد.

وأصبح رصيد العالمي 48 نقطة بفارق الأهداف المسجلة عن أهلي جدة الذي تعادل مع الخليج 2-2 في نفس التوقيت.

وظل الشباب سادسا برصيد 40 نقطة.