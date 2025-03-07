تشكيل مودرن - غياب جنش وثنائي يقود الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر
الجمعة، 07 مارس 2025 - 20:44
كتب : FilGoal
يغيب محمود عبد الرحيم "جنش" عن تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الزمالك في دور الـ 16 من كأس مصر.
ويلتقي الفريقان في استاد القاهرة ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساءً.
ويقود الثنائي أحمد عاطف وأحمد يوسف في الهجوم، ويجلس حسام حسن على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل مودرن سبورت
حراسة المرمى: محمد مجدي
الدفاع: علي فوزي – علي الفيل – محمود رزق - محمد دسوقي
الوسط: غنام محمد – أحمد خالد "كباكا" – معتز زدام – علي زعزع
الهجوم: أحمد عاطف - أحمد يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء: كريم عماد - أحمد أيمن منصور – عبد الله حافظ – عبد الرحمن أسامة – محمد مسعد – محمود شعبان – عبد الرحمن رشدان – أرنولد إيبا – حسام حسن
وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع سموحة المتأهل سلفا لربع النهائي يوم الجمعة المقبل الموافق 14 مارس.
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