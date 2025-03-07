تقرير مغربي: الوداد يخطط لضم عطية الله من أجل كأس العالم للأندية

كشفت تقارير مغربية عن رغبة نادي الوداد في التعاقد مع الظهير الأيسر يحيى عطية الله لاعب الأهلي.

ويلعب عطية الله في صفوف الأهلي معارا من سوتشي الروسي مع وجود بند بأحقية الشراء.

وبحسب موقع "SPORT7" المغربي، فإن الوداد يسعى لضم عطية الله والمشاركة معه في منافسات كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن الوداد سيتفاوض مع سوتشي الروسي للتعاقد مع عطية الله بعدما الأنباء المتعلقة بعدم رغبة الأهلي في تفعيل بند شراء اللاعب المغربي.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن الوداد يسعى لضم يحيى عطية الله وضمان مشاركته في كأس العالم للأندية، بسبب عدم اقتناع رولاني موكوينا مدرب الفريق بمستوى الثنائي أيوب بوشتة وزكرياء ناسيك لاعبا الوداد.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مباراة سموحة في الدوري وأجرى جراحة في الوجه.

وكان محسن المعادي وكيل عطية الله قد قال في وقت سابق عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إدارة الأهلي تتواصل بشكل مباشر مع نادي سوتشي الروسي بشأن عطية الله، والأهلي له الأولوية في شراء عقده".

وأكمل "لا أعرف إذا كان الأهلي طلب تفعيل بند شراء يحيى عطية الله أم لا".

وأتم تصريحاته "يحيى عطية الله سعيد بوجود بنشرقي وأشرف داري ورضا سليم في الأهلي، وهذا الأمر يجعله سعيدا مع الفريق".

وانضم الظهير الأيسر المغربي لصفوف الأهلي قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وسبق لعطية الله اللعب في صفوف الوداد وحصل معه على لقب دوري أبطال إفريقيا.