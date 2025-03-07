الهلال يخسر سافيتش 3 مباريات

كشف نادي الهلال تفاصيل إصابة ومدة غياب لاعبه الصربي سيرجي سافيتش.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش النادي : الهلال

وتعرض سافيتش للإصابة خلال مواجهة الهلال وباختاكور ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أطبال آسيا للنخبة.

وأعلن الهلال حاجة سافيتش للخضوع غلى برنامج تأهيلي يمتد إلى 3 اسابيع بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وبذلك سيغيب النجم الصربي عن مباريات الهلال الثلاثة المقبلة، أمام الفيحاء والتعاون بالدوري السعودي.

كما سيغيب سافيتش عن مواجهة الهلال أمام باختاكور ضمن إياب ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة.

ويعد غياب سافيتش ضربة موجعة لنادي الهلال، إذ لعب الدولي الصربي 36 مباراة هذا الموسم وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويعاني الهلال من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي خاصة بعد الخسارة من باختاكور الأوزبكي 1-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتاج الهلال لتعويض الخسارة بهدف دون رد ليضمن مقعدا في ربع نهائي المسابقة.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة).