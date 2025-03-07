الدوري السعودي - تمبكتي ينهي أزمة البليهي في الهلال

الجمعة، 07 مارس 2025 - 15:35

كتب : FilGoal

علي البليهي - الهلال - كريستيانو رونالدو - النصر

تنفس الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة البرتغالي جورج جيسوس الصعداء بعد تعافي المدافع الدولي حسان تمبكتي من الإصابة.

ويستعد الهلال لمواجهة باختاكور الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنسخة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن تمبكتي حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة في الركبة.

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وأوضحت التقارير أن قرار مشاركة تمبكتي في يد جيسوس، إذ من المتوقع أن يعوض غياب علي البليهي، قلب الدفاع، الذي يعاني من إصابه في العضلة الخلفية، ستبعده 6 أسابيع.

وتعرض البليهي للإصابة خلال مواجهة باختاكور ضمن ذهاب دوري أبطال آسيا للنخبة وخسر بهدف دون رد.

ويعاني الهلال من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي خاصة بعد الخسارة من باختاكور الأوزبكي 1-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتاج الهلال لتعويض الخسارة بهدف دون رد ليضمن مقعدا في ربع نهائي المسابقة.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة).

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