مرموش يتوج بجائزة هدف الشهر في مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي فوز هدف عمر مرموش الأول ضد نيوكاسل يونايتد بجائزة هدف شهر فبراير.

وقاد مرموش فريقه لتحقيق الفوز على حساب نيوكاسل بعدما سجل ثلاثة أهداف ضمن رباعية فريقه في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح مرموش الأهداف في الدقيقة 19 ليدون أول أهدافه بقميص الفريق السماوي.

وانطلق مرموش بعد تمريرة من الحارس إيدرسون ليسبق كيران تريبير مدافع نيوكاسل ويضع الكرة من فوق الحارس مارتن دوبرافكا.

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هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وبذلك يحقق مرموش أول جائزة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وتفوق مرموش على نفسه بعدما ترشح هدفه الثالث في شباك نيوكاسل أيضا في الجائزة.

كما تفوق على زميله إرلينج هالاند، وثلاثي سيدات مانشستر سيتي ماري فاولر، وخديجة شو، وجارسيا

وشارك مرموش منذ انضمامه إلى نيوكاسل في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل 3 أهداف، ومباراة في كأس إنجلترا.

كما شارك في مباراتي الفريق أمام ريال مدريد بدوري الأبطال، وساهم في هدف فريقه في مواجهة الإياب أمام الملكي، بعد اصطدام تسديدته في العارضة ليتابعها زميله نيكو جونزاليس في الشباك.