مرموش يتوج بجائزة هدف الشهر في مانشستر سيتي

الجمعة، 07 مارس 2025 - 14:10

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

أعلن نادي مانشستر سيتي فوز هدف عمر مرموش الأول ضد نيوكاسل يونايتد بجائزة هدف شهر فبراير.

وقاد مرموش فريقه لتحقيق الفوز على حساب نيوكاسل بعدما سجل ثلاثة أهداف ضمن رباعية فريقه في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح مرموش الأهداف في الدقيقة 19 ليدون أول أهدافه بقميص الفريق السماوي.

أخبار متعلقة:
كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي ينهي مغامرة بليموث بثلاثية في غياب مرموش إيكيتيكي: كنت حرا في وجود مرموش.. وأتمنى اللعب معه مرة أخرى جوارديولا يتحدث عن أداء مرموش ويسهب في الإشادة بفريقه بعد إسقاط توتنام

وانطلق مرموش بعد تمريرة من الحارس إيدرسون ليسبق كيران تريبير مدافع نيوكاسل ويضع الكرة من فوق الحارس مارتن دوبرافكا.

وبذلك يحقق مرموش أول جائزة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وتفوق مرموش على نفسه بعدما ترشح هدفه الثالث في شباك نيوكاسل أيضا في الجائزة.

كما تفوق على زميله إرلينج هالاند، وثلاثي سيدات مانشستر سيتي ماري فاولر، وخديجة شو، وجارسيا

وشارك مرموش منذ انضمامه إلى نيوكاسل في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل 3 أهداف، ومباراة في كأس إنجلترا.

كما شارك في مباراتي الفريق أمام ريال مدريد بدوري الأبطال، وساهم في هدف فريقه في مواجهة الإياب أمام الملكي، بعد اصطدام تسديدته في العارضة ليتابعها زميله نيكو جونزاليس في الشباك.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر سلوت: صلاح كان حزينا باستبداله ضد باريس سان جيرمان.. وانتصرنا مثل ريال مدريد عرش سيخلو قريبًا.. من يحل أزمة الظهير الأيمن في نيوكاسل؟ لو باريزيان: ريال مدريد مهتم بضم كوناتي خوسانوف يتوج بجائزة أفضل لاعبي سيتي في فبراير إيفرتون يتوصل لاتفاق من أجل تمويل ملعبه الجديد بهدفه الرائع.. صلاح مرشح لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي صلاح ينافس على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في فبراير شكوك حول مشاركة ثنائي يونايتد أمام سوسيداد
أخر الأخبار
تقرير مغربي: الوداد يخطط لضم عطية الله من أجل كأس العالم للأندية 8 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يوافق على طلب غزل المحلة بشأن السبكي ساعة | الكرة المصرية
إيقاف ياو أنور ولاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 17 من الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
كما كشف في الجول.. تامر مصطفى مدربا جديدا لـ الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - أفشة يتعافى من الإصابة.. وكولر يحسم مصيره أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
الهلال يخسر سافيتش 3 مباريات 2 ساعة | سعودي في الجول
جزع في الرباط الصليبي.. بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة محمد حمدي ومدة غيابه 3 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - تمبكتي ينهي أزمة البليهي في الهلال 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي