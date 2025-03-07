صامويل إيتو يعود لسباق انتخابات كاف

الجمعة، 07 مارس 2025 - 13:56

كتب : FilGoal

صامويل إيتو

قررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي باستبعاد صامويل إيتو من انتخابات الاتحاد الإفريقي كاف.

واستبعدت اللجنة التنفيذية في كاف إيتو من خوض انتخابات اللجنة التنفيذية يوم 25 يناير الماضي.

وتقام الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي يوم 12 مارس الجاري في القاهرة لانتخاب المكتب التنفيذي في كاف.

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وانضم إيتو إلى قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي في كاف، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: سمير صبيحة من موريشيوس - محمد سيدات من موزمبيق - ألفريد راندريمانامبيسو من مدغشقر - الفيس شيتي من سيشل - وليد صادي من الجزائر - ييستين كازادي رئيسة فيتا كلوب الكونغولي.

ونجح الثنائي وليد صادي وييستين كازادي رئيسة فيتا كلوب في فوز مقعدهما بالتزكية.

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كما ترشح ممثلا عن الاتحاد الإفريقي في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كلا من: جبريلا حميدو رئيس اتحاد النيجر - ماثورين دي تشاكوس رئيس اتحاد بنين - الجيبوتي سليمان حسن وابيري - أماجو ملفين بينيك من نيجيريا - هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري - فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي - أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني - أوجستين سينجهور رئيس الاتحاد السنغالي - أندرو ندانغا كامانجا من زامبيا - إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري.

وسيفوز من المرشحين لعضوية مجلس فيفا 5 فقط

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي فاز بمقعد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية.

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