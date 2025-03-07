في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي للفوز على كافاليير

الجمعة، 07 مارس 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

قاد لويس سواريز فريقه إنتر ميامي للفوز على منافسه كافاليير بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 في كأس أبطال كونكاكاف.

وأحرز سواريز وتاديو أليندي ثنائية إنتر ميامي.

وغاب ليونيل ميسي عن فريقه للمباراة الثانية على التوالي للراحة.

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وأشرك خافيير ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي نجوم الفريق بشكل أساسي مثل خوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

وأقيمت مباراة الذهاب على ملعب تشيس معقل إنتر ميامي على أن يقام لقاء الإياب في معقل كافاليير.

وافتتح أليندي النتيجة في الدقيقة 61 من صناعة بوسكيتس.

وسجل سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

إنتر ميامي لويس سواريز ليونيل ميسي كافاليير
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