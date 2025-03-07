استاد القاهرة في المقدمة.. 15 ملعبا × 153 مباراة للمرحلة الأولى من الدوري المصري

انتهت المرحلة الأولى من الدوري المصري 2024-25، واستضاف 15 ملعبا مباريات البطولة الـ 153 ولاستاد القاهرة اليد العليا كالعادة.

ورغم إجراء صيانة على أرضية استاد القاهرة في بداية الموسم ثم في نصف المرحلة الأولى إلا أنه لا زال في صدارة الملاعب.

وتراجعت عدد المباريات المقامة على ملعب برج العرب هذا الموسم بعد تحول المصري لاستاد السويس الجديد.

فيما حظي ملعبي حرس الحدود والكلية الحربية بعدد مباريات في المرحلة الأولى أكثر مما أقيم في الموسم الماضي بأكمله، وظهر هيئة قناة السويس لأول مرة. (تعرف على أرقام ملاعب الموسم الماضي)

FilGoal.com يستعرض معكم الملاعب التي استضافت مباريات المرحلة الأولى من الموسم الجاري للدوري المصري.

استاد القاهرة - 23 مباراة

استضاف مباريات فرق الأهلي والزمالك ومودرن سبورت وزد والبنك الأهلي.

غاب استاد القاهرة عن استضافة المباريات في أول 4 جولات من المسابقة ومن الجولة 11 وحتى 14 لإجراء عملية الصيانة.

وهو ما يعني أنه استضاف 23 مباراة في 10 جولات فقط من 17 في المرحلة الأولى.

استاد السلام – 15 مباراة

استضاف أكبر عدد من المباريات بعد استاد القاهرة كونه كان البديل لفرق الأهلي والزمالك وزد والبنك الأهلي ومودرن سبورت.

ولتعويض غياب استاد القاهرة عن استضافة المباريات لحين الانتهاء من الصيانة.

استاد برج العرب – 14 مباراة

تراجعت عدد المباريات على استاد برج العرب هذا الموسم بعد تحول المصري لملعب السويس الجديد.

اعتمد استاد برج العرب على استضافة مباريات المصري وفرق الإسكندرية ضد الفرق الجماهيرية هذا الموسم.

استاد المقاولون العرب – 13 مباراة

استضاف مباريات سيراميكا كليوباترا قبل تحوله لهيئة قناة السويس، بالإضافة لبعض من مباريات إنبي وزد.

استاد السويس الجديد – 12 مباراة

خاض المصري 12 مباراة هذا الموسم على ملعبه الجديد.

فقط خرج منه في 5 مباريات جاءت ضد الأهلي والزمالك والاتحاد وغزل المحلة والإسماعيلي كونها ضد فرق جماهيرية، مثلما تحدد في بداية الموسم.

استاد حرس الحدود – 12 مباراة

استضاف مباريات حرس الحدود العائد مجددا للدوري، بالإضافة لمجموعة من مباريات فاركو.

يذكر أن المباريات عليه تقام بدون جماهير.

استاد الإسكندرية – 11 مباراة

استضاف مباريات الاتحاد السكندري وسموحة دون مبارياتهما ضد الفرق الجماهيرية التي أقيمت في برج العرب.

استاد الدفاع الجوي – 8 مباريات

استضاف 8 مباريات لبيراميدز في المرحلة الأولى من المسابقة من أصل 17.

استاد المحلة – 8 مباريات

استضاف 8 مباريات لغزل المحلة في المرحلة الأولى من المسابقة من أصل 17.

استاد بتروسبورت – 8 مباريات

استضاف مباريات إنبي وبتروجت في المرحلة الأولى بواقع 4 لكل فريق.

يذكر أن المباريات عليه تقام بدون جماهير.

استاد خالد بشارة – 7 مباريات

استضاف 8 مباريات للجونة في المرحلة الأولى من المسابقة من أصل 17.

استاد الإسماعيلية – 7 مباريات

استضاف 7 مباريات للإسماعيلي في المرحلة الأولى من المسابقة من أصل 17.

استاد جهاز الرياضة – 7 مباريات

استضاف 7 مباريات لطلائع الجيش في المرحلة الأولى من المسابقة من أصل 17.

استاد الكلية الحربية – 5 مباريات

الملعب البديل لبتروجت وطلائع الجيش استضاف 5 مباريات للفريقين هذا الموسم، بواقع 4 لبتروجت و1 للجيش.

استاد هيئة قناة السويس – مباراتان

الملعب الجديد لسيراميكا كليوباترا بعدما تحول له بدلا من المقاولون العرب، وخاض عليه مباراتين.