ماركا تكشف كيفية توزيع العوائد المالية لـ كأس العالم للأندية 2025

الجمعة، 07 مارس 2025 - 01:48

كتب : FilGoal

مجسم كأس العالم للأندية

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل الجوائز المالية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا في البطولة التي تقام بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية شهر يونيو المقبل.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توزيع مليار دولار على الأندية المشاركة في البطولة، قبل 100 يوم على انطلاق البطولة.

فيفا سبق وأن أعلن أنه من المتوقع تحقيق 2 مليار دولار كإيرادات بفضل اتفاقية البث والتعاقدات مع العلامات التجارية لرعاية البطولة.

فكيف سيتم توزيع العوائد المالية على الأندية؟

سيتم توزيع 929 مليون يورو (تساوي مليار دولار) كجوائز بين الفرق المشاركة، بواقع 500 مليون يورو بين الأندية الـ 32، و429 مليون يورو توزع وفقا للنتائج.

سيخصص فيفا 15% من أموال صندوق التضامن ستوزع على الأندية غير المشاركة وهو ما يضمن لهم 150-200 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن الأندية الـ 32 ستحصل على 10 ملايين دولار مضمونة نظير المشاركة.

وسبق أن علم FilGoal.com أن الأهلي سيتقاضى 9 ملايين دولار مقابل المشاركة في البطولة. (طالع التفاصيل)

ماركا أوضحت أن فيفا خصص 284 مليون يورو أي 65% من الإجمالي (500 مليون يورو) ستوزع على الأندية الأوروبية، ريال مدريد سيحصل على 35 مليون يورو بمفرده كأكثر الأندية حصولا على العوائد المالية نظير المشاركة.

ما هي الجوائز الإضافية التي سيحصل عليها الأندية وفقا للنتائج؟

الفوز في دور المجموعات يساوي 2 مليون يورو

التعادل في دور المجموعات يساوي مليون يورو

المشاركة في دور الـ 16 تساوي 7 ملايين يورو

المشاركة في ربع النهائي تساوي 12 مليون يورو

المشاركة في نصف النهائي تساوي 20 مليون يورو

المشاركة في النهائي تساوي 28 مليون يورو

الفائز باللقب سيحصل على مكافأة قدرها 37 مليون يورو

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من البطولة ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

كأس العالم للأندية الأهلي الجوائز المالية لكأس العالم للأندية
نرشح لكم
في الجول يكشف الجوائز المالية المنتظرة لـ الأهلي نظير المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 سكاي: فيفا يستعد للإعلان عن الجوائز المالية لـ كأس العالم للأندية 2025 استعدادا لكأس العالم للأندية.. صنداونز يضم مهاجم منتخب جنوب إفريقيا تقرير إيطالي يكشف العوائد المالية المحتملة في كأس العالم للأندية 2025 الهلال السعودي يستقبل كأس العالم للأندية منافس الأهلي - سبورت: فيتور روكي يستعد للانضمام لـ بالميراس ملف - القرعة الكاملة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي والمؤتمر.. والطريق للنهائي الأهلي والهلال ومفاجأت أخرى.. MBC تحصل على حقوق جديدة في كأس العالم للأندية 2025
أخر الأخبار
بيولي: حزين للتعادل أمام الشباب.. ولهذا السبب استبدلت رونالدو 34 دقيقة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات السبت 8 فبراير - ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة.. وكأس مصر ساعة | الدوري الإنجليزي
"سنبقى في الدوري وهذا ما نحتاج إليه".. رسالة تامر مصطفى الأولى في قيادة الإسماعيلي 9 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الهلال ينتصر في جولة التعادلات.. ومشاركة متأخرة لشريف 9 ساعة | المحترفون
طالب بإيقاف عبد العزيز السيد.. مودرن سبورت يشكو من الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
مرموش: علينا إظهار أفضل ما لدينا ضد نوتنجهام.. ونستعد لكل المباريات بنفس الطريقة 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد يقلب الطاولة على الأهلي وينتصر.. والزمالك ينفرد بصدارة الدوري 9 ساعة | كرة سلة
منتخب مصر للمحليين - وائل رياض يقود المران الرئيسي في هيئة قناة السويس 10 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 انتهت في كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت 4 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري