ماركا تكشف كيفية توزيع العوائد المالية لـ كأس العالم للأندية 2025

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل الجوائز المالية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا في البطولة التي تقام بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية شهر يونيو المقبل.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توزيع مليار دولار على الأندية المشاركة في البطولة، قبل 100 يوم على انطلاق البطولة.

فيفا سبق وأن أعلن أنه من المتوقع تحقيق 2 مليار دولار كإيرادات بفضل اتفاقية البث والتعاقدات مع العلامات التجارية لرعاية البطولة.

فكيف سيتم توزيع العوائد المالية على الأندية؟

سيتم توزيع 929 مليون يورو (تساوي مليار دولار) كجوائز بين الفرق المشاركة، بواقع 500 مليون يورو بين الأندية الـ 32، و429 مليون يورو توزع وفقا للنتائج.

سيخصص فيفا 15% من أموال صندوق التضامن ستوزع على الأندية غير المشاركة وهو ما يضمن لهم 150-200 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن الأندية الـ 32 ستحصل على 10 ملايين دولار مضمونة نظير المشاركة.

وسبق أن علم FilGoal.com أن الأهلي سيتقاضى 9 ملايين دولار مقابل المشاركة في البطولة. (طالع التفاصيل)

ماركا أوضحت أن فيفا خصص 284 مليون يورو أي 65% من الإجمالي (500 مليون يورو) ستوزع على الأندية الأوروبية، ريال مدريد سيحصل على 35 مليون يورو بمفرده كأكثر الأندية حصولا على العوائد المالية نظير المشاركة.

ما هي الجوائز الإضافية التي سيحصل عليها الأندية وفقا للنتائج؟

الفوز في دور المجموعات يساوي 2 مليون يورو

التعادل في دور المجموعات يساوي مليون يورو

المشاركة في دور الـ 16 تساوي 7 ملايين يورو

المشاركة في ربع النهائي تساوي 12 مليون يورو

المشاركة في نصف النهائي تساوي 20 مليون يورو

المشاركة في النهائي تساوي 28 مليون يورو

الفائز باللقب سيحصل على مكافأة قدرها 37 مليون يورو

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من البطولة ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)