في الجول يكشف الجوائز المالية المنتظرة لـ الأهلي نظير المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

تلقى الأهلي خبرا بشكل ودي من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن الجوائز المالية نظير المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية في نسخته الأولى بالنظام الجديد الذي يضم 32 فريقا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي فيفا أبلغوا الأهلي بشكل ودي بالحصول على 9 ملايين دولار نظير المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الفريق سيحصل على مكافآت ضخمة حال تحقيق الفوز أو التعادل في المباريات، ومكافآت إضافية حال التأهل للأدوار النهائية.

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الأربعاء قيم الجوائز المالية الإجمالية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 إذ ستصل لـ مليار دولار.

فيما سيتم توزيع أموال تضامن كبيرة على الفرق غير المشاركة تصل لـ 250 مليون دولار.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت لحصول الفرق المشاركة على 50 مليون دولار نظير المشاركة.

وأشار تقرير سابق إلى أن رابطة الأندية الأوروبية توصلت لاتفاق مع فيفا لحصول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 على عوائد مالية مقدرة بين 15-18 مليون يورو.

وفي حال التأهل لدور الـ 16 سترتفع القيمة لـ 25 مليون يورو، ولم يشر التقرير إذا كانت العوائد المالية المشار لها لكل الفرق المشاركة أو للفرق الأوروبية فقط.

وكشف التقرير أيضا أن الوصول لأدوار أبعد سيعني الحصول على قيم مالية أكبر وأكثر سخاءً.

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من البطولة ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)