بدون تقنية الفيديو.. عبد العزيز السيد حكم مباراة الزمالك ومودرن
الجمعة، 07 مارس 2025 - 00:49
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
ويقود عبد العزيز السيد طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن.
ويعاونه شريف عبد الله، وعمر فتحي،
ويتواجد محمد طه كحكم رابع، فيما يراقب المباراة مصطفى إسماعيل.
ولن تتواجد تقنية الفيديو في تلك المرحلة من كأس مصر.
وسيقود عبد العزيز السيد المباراة الثانية للزمالك هذا الموسم، بعدما أدار مباراة الفريق الأبيض أمام فاركو في الجولة الـ13 من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.
وفاز الزمالك على حساب أبو قير للأسمدة في دور الـ32 للكأس بهدفي نظيفين، فيما تجاوز مودرن منافسه الشمس بنتيجة 5-2.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام سموحة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.
نرشح لكم
استدعاء مهاجم الإسماعيلي لـ منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 مؤتمر بيسيرو: الخسارة من مودرن ستخلق داوفعا قبل لقاء الكأس.. ونحارب على كل البطولات الشريعي يعلن عبر في الجول تعيين حمزة الجمل مدربا لـ إنبي خبر في الجول - غياب ناصر منسي عن الزمالك أمام مودرن سبورت بعد نهاية المرحلة الأولى.. تعرف على الهدافين الحاليين لـ الدوري المصري تاريخيا حمادة صدقي مديرا فنيا لـ زد في الجول يكشف الجوائز المالية المنتظرة لـ الأهلي نظير المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لا مجال لتأجيل مباريات كأس مصر