بدون تقنية الفيديو.. عبد العزيز السيد حكم مباراة الزمالك ومودرن

الجمعة، 07 مارس 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

عبد العزيز السيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويقود عبد العزيز السيد طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن.

ويعاونه شريف عبد الله، وعمر فتحي،

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ويتواجد محمد طه كحكم رابع، فيما يراقب المباراة مصطفى إسماعيل.

ولن تتواجد تقنية الفيديو في تلك المرحلة من كأس مصر.

وسيقود عبد العزيز السيد المباراة الثانية للزمالك هذا الموسم، بعدما أدار مباراة الفريق الأبيض أمام فاركو في الجولة الـ13 من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وفاز الزمالك على حساب أبو قير للأسمدة في دور الـ32 للكأس بهدفي نظيفين، فيما تجاوز مودرن منافسه الشمس بنتيجة 5-2.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام سموحة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

الزمالك كأس مصر الكأس مودرن سبورت
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