الشريعي يعلن عبر في الجول تعيين حمزة الجمل مدربا لـ إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حمزة الجمل.

وأعلن الشريعي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع حمزة الجمل لتولي قيادة الفريق بعقد مدته عام ونصف".

وأوضح "سيتواجد معه محمد حمص وأحمد فتحي في الجهاز الفني".

وينافس إنبي في المجموعة الثانية للمرحلة النهائية من الدوري المصري.

وكشف مصدر من إدارة إنبي في وقت سابق قبول استقالة إسماعيل. (طالع التفاصيل)

وجاء الجهاز الجديد كالتالي:

حمزة الجمل - مدير فني

محمد حمص -مدرب عام

أحمد فتحي - مدرب

أحمد عبد الظاهر - مدرب

إبراهيم محمد - مدير الكرة

خالد خليل - مدرب حراس المرمى

أحمد عصام - محلل أداء

أحمد الزغبي - محلل اداء

محمد زيتون - مخطط أحمال

تامر سيد - مدير إداري

الليثى مختار - مدير شئون اللاعبين

إسلام إمام محمدين – إداري

سامح عادل زكى – إداري

طارق خطاب – مسؤول شؤون الأجانب

وائل حماد – رئيس الجهاز الطبي

علاء المقدم – أخصائي علاج طبيعي

محمد مبروك – أخصائي تأهيل وإصابات

محمد عبد الحكيم – أخصائي تدليك

محمود النص – أخصائي تدليك

محمد عبد السلام – أخصائي تدليك

منعم عيد – مسؤول تجهيزات

وليد محمدى – مسؤول تجهيزات

عمرو مختار – مسؤول تجهيزات

أحمد عبدالله – مسؤول تجهيزات

على حسن – مسؤول تجهيزات

محمد شيكا – مسؤول تجهيزات

وخاض الجمل أكثر من تجربة تدريبية أبرزها القناة وتليفونات بني سويف والرجاء والإسماعيلي.

وعربيا درب فرق العروبة والنصر وظُفار والاتحاد في عُمان ونفط الوسط والنجف العراقيان.

وستكون أول مباراة للجهاز الفني الجديد يوم 20 مارس المقبل ضد الأهلي في لقاء مؤجل من كأس الرابطة.

وكان إنبي قد خسر من الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقاد محمد إسماعيل إنبي في 13 مباراة وخلالها حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة وتعادل 5 وخسر 7 مباريات.

ويحتل إنبي حاليا المركز 17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16.