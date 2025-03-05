خبر في الجول - إنبي يوافق على استقالة محمد إسماعيل.. وإعلان خليفته خلال ساعات

تقدم محمد إسماعيل المدير الفني لإنبي باستقالته من منصبه، بعد نهاية الدور الأول لمسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة إنبي وافق على استقالة محمد إسماعيل، في ظل وجود رغبة لدى الإدارة في إجراء تغيير فني خلال الفترة المقبلة بسبب سوء النتائج.

وكشف مصدر من إدارة إنبي لـ FilGoal.com أن الإدارة تتشاور لاختيار خليفة إسماعيل، فيما سيتم الكشف عن المدير الفني الجديد خلال ساعات.

وكان إنبي قد خسر من الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقاد محمد إسماعيل إنبي في 13 مباراة وخلالها حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة وتعادل 5 وخسر 7 مباريات.

ويحتل إنبي حاليا المركز 17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16.

وسيلعب إنبي خلال المرحلة الثانية من الدوري في مجموعة تفادي الهبوط.