لو باريزيان: ريال مدريد مهتم بضم كوناتي

كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن اهتمام نادي ريال مدريد بضم مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد يريد دعم خط دفاعه، ومن بين الخيارات التي طرحها ضم إبراهيما كوناتي في ظل تألقه هذا الموسم مع الريدز.

وينتهي عقد كوناتي ينتهي مع ليفربول في صيف 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الفرنسي ينتظر حتى نهاية الموسم للتفكير في الرحيل وحسم مستقبله.

وأضافت الصحيفة: "يريد اللاعب التعامل مع مستقبله بهدوء، وفي ضوء اهتمام ريال مدريد به يفضل قلب الدفاع الانتظار حتى نهاية الموسم للتفكير في الرحيل."

أتمت الصحيفة: "هذا ما جعل ريال مدريد مضطرًا إلى التحلي بالصبر بشأن وضع اللاعب، خاصة في ظل نية ليفربول تجديد عقد كوناتي، وبالتالي فإن قرار اللاعب بالرحيل المحتمل قد لا يتم".

ويخوض كوناتي صاحب الـ25 عاما موسمه الرابع مع ليفربول بعد انضمامه للريدز قادما من لايبزيج في صيف 2021.

ويتواجد كوناتي كعنصر أساسي في دفاع ليفربول إذ خاض 22 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل هدفا وصنع هدفين، ولعب 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و3 مباريات في كأس الرابطة.

وتصدر ليفربول مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل الفوز ذهابا على حساب باريس سان جيرمان بهدف نظيف ليقترب من التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية.

كما يتصدر الريدز بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

ويحتاج الريدز إلى 20 نقطة للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مباراة أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي يوم 16 مارس الجاري.