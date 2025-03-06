خبر في الجول - حمزة الجمل على أعتاب تدريب إنبي.. وأحمد فتحي في الجهاز الفني

الخميس، 06 مارس 2025 - 21:07

كتب : عمرو نبيل

مؤتمر أحمد فتحي - بيراميدز

أصبح حمزة الجمل الأقرب لتولي منصب المدير الفني لـ إنبي خلفا لـ محمد إسماعيل حسبما علم FilGoal.com.

وينافس إنبي في المجموعة الثانية للمرحلة النهائية من الدوري المصري.

وكشف مصدر من إدارة إنبي في وقت سابق قبول استقالة إسماعيل. (طالع التفاصيل)

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وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد فتحي قائد منتخب مصر السابق ولاعب الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز سيتواجد في الجهاز الفني للجمل كمدرب عام في أولى تجاربه الفنية.

ويكشف FilGoal.com أفراد الجهاز الفني الجديد لإنبي:

حمزة الجمل: مدير فني

محمد حمص: مدرب عام

أحمد فتحي: مدرب عام

خالد خليل: حراس مرمى

أحمد عصام: محلل أداء

وخاض الجمل أكثر من تجربة تدريبية أبرزها القناة وتليفونات بني سويف والرجاء والإسماعيلي.

وعربيا درب فرق العروبة والنصر وظُفار والاتحاد في عُمان ونفط الوسط والنجف العراقيان.

وستكون أول مباراة للجهاز الفني الجديد يوم 20 مارس المقبل ضد الأهلي في لقاء مؤجل من كأس الرابطة.

وكان إنبي قد خسر من الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقاد محمد إسماعيل إنبي في 13 مباراة وخلالها حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة وتعادل 5 وخسر 7 مباريات.

ويحتل إنبي حاليا المركز 17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16.

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