الاتحاد السكندري لـ في الجول: طلعت يوسف مستمر ولا نية للتغيير حاليا

أوضح محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن طلعت يوسف مدرب الفريق سيستمر مع زغيم الثغر ولن يرحل.

وانتهت آمال الاتحاد في لعب المرحلة الثانية من الدوري ضمن الكبار بعد خسارته من سموحة بهدف في الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى.

وقال سلامة في تصريحات لـFilGoal.com: "الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة طلعت يوسف مستمر في عمله مع الفريق".

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري "لا نية للتغيير في الوقت الحالي".

وأكمل "مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفني واللاعبين، فالفريق يلعب كرة جيدة ولكن يصادفه سوء توفيق".

وأتم سلامة "الفريق سيستئنف تدريباته تحت قيادة طلعت يوسف يوم الجمعة بشكل طبيعي".

وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 18 نقطة في المركز الـ13 من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 7 مواجهات.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد (17 جولة)، على أن يتأهل أول 9 فرق إلى مجموعة البطولة لتحديد بطل الدوري والمتأهلين إلى البطولات الإفريقية، فيما تخوض الفرق التسعة الأخرى منافسة في المجموعة الثانية للبقاء والهروب من الهبوط.

ويهبط هذا الموسم فريقين إلى دور المحترفين.

ويبدأ الاتحاد السكندري مبارياته في المرحلة الثانية من الدوري بملاقاة الجونة يوم الثلاثاء المقبل.

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