قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، وتشهد إقامة قمة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الأولى.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة.

وتتنافس الفرق في المرحلة الثانية والمقسمة لمجموعتين، الأولى تنافس على اللقب والثانية تنافس للهروب من الهبوط.

ويهبط بنهاية الموسم الجاري فريقان لدوري المحترفين، في المقابل سيصعد 3 فرق ليصبح العدد 19 في الموسم المقبل.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك لحساب الجولة الأولى على استاد القاهرة يوم الثلاثاء 11 مارس المقبل.

وفي الجولة الثانية سيلتقي بيراميدز مع الأهلي على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساءً ليوم 12 أبريل المقبل.

وإليكم جدول مواعيد مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري