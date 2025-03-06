خوسانوف يتوج بجائزة أفضل لاعبي سيتي في فبراير

الخميس، 06 مارس 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

عبد القادر خوسانوف - مانشستر سيتي

توج الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعبي فريقه خلال شهر فبراير.

خوسانوف انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من لانس الفرنسي.

وتنافس خوسانوف على الجائزة مع إرلينج هالاند ويوشكو جفارديول.

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وبدأ عبد القادر مشواره مع سيتي بشكل ولا أسوأ حين تسبب في هدف مبكر لصالح تشيلسي في أول مباراة له مع الفريق السماوي.

لكن بعد ذلك نجح البالغ من العمر 20 عاما في تثبيت نفسه بالتشكيل الأساسي لبيب جوارديولا مستغلا الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات.

في ظهوره الثاني مع سيتي، سجل هدف التعادل في مرمى ليتون أورينت بكأس إنجلترا.

وظهر بشكل ملفت أمام نيوكاسل يونايتد وريال مدريد وليفربول.

أما هالاند فقد سجل 4 أهداف وصنع 1 خلال 4 مباريات بشهر فبراير.

بينما أسهم جفارديول في خروج سيتي بشباك نظيفة أمام نيوكاسل وتوتنام.

كما صنع هدفا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

عبد القادر خوسانوف مانشستر سيتي
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