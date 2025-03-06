إيفرتون يتوصل لاتفاق من أجل تمويل ملعبه الجديد

الخميس، 06 مارس 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

عبد الله دوكوري يحتفل بهدفه مع إيفرتون ضد نيوكاسل

نجح نادي إيفرتون في التوصل إلى اتفاق من أجل تمويل طويل الأجل لملعبه الجديد.

سيحصل إيفرتون بموجب هذا الاتفاق على مبلغ 350 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت مجموعة فريدكين التي تملك النادي أن هذا التمويل تم الاتفاق عليه مع تحالف من المقرضين من أجل المساعدة في استكمال الملعب الجديد.

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قبل أسابيع، اختبر نادي إيفرتون ملعبه الجديد بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة ودية بين فريق شباب إيفرتون وشباب ويجان.

واستغرق بناء الملعب الجديد في براملي - مور دوك والذي يسع لنحو 53 ألف متفرج 4 سنوات.

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ويستعد إيفرتون لتوديع ملعبه التاريخي جوديسون بارك في نهاية الموسم الجاري.

وبلغت تكلفة بناء الملعب نحو 800 مليون جنيه إسترليني حسب تقارير إنجليزية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب إيفرتون بعض مباريات بطولة يورو 2028.

وأصبح هاريسون ريمر لاعب ويجان أول لاعب يهز الشباك في ملعب إيفرتون الجديد، خلال المباراة التي انتهت بخسارة شباب إيفرتون 1-2.

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ويلعب إيفرتون في استاد جوديسون بارك منذ 1892.

وتقام المباراة الرسمية الأخيرة على جوديسون بارك يوم 18 مايو المقبل، حين يستضيف ساوثامبتون في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

إيفرتون
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