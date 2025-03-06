بهدفه الرائع.. صلاح مرشح لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 06 مارس 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يتنافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي، عن شهر فبراير.

وينافس صلاح على الجائزة بهدفه الرائع ضد بورنموث.

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يذكر أن صلاح توج بالجائزة مرتين من قبل، في يناير 2021 وأكتوبر 2021.

النجم المصري ينافس أيضا على جائزة أفضل هدف لفريقه خلال شهر فبراير بـ3 أهداف.

وأعلن ليفربول عن 12 هدفا مرشحا للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر فبراير الماضي.

وسجل صلاح خلال شهر فبراير 7 أهداف وصنع 5.

والأهداف التي دخل بها صلاح المنافسة على جائزة هدف الشهر هي كالتالي:

هدفه الثاني أمام بورنموث

هدفه ضد إيفرتون

هدفه أمام مانشستر سيتي

كما تتنافس 3 أهداف أخرى صنعها الدولي المصري لزميليه أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي الشهر الماضي.

إلى ذلك، تواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي (التفاصيل).

وشارك الدولي المصري في 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال الشهر الماضي.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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