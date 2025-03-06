صلاح ينافس على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في فبراير

الخميس، 06 مارس 2025 - 16:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري في 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال الشهر الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير التي تضمنت اسم صلاح.

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نحو جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، يتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين على الجائزة وهم:

محمد صلاح (ليفربول)

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول)

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

بيتو (إيفرتون)

يانكوبا مينته (برايتون)

دجيد سبينس (توتنام)

ويتنافس 5 من اللاعبين السابق ذكرهم على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

لكن يتواجد ماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون بدلا من سوبوسلاي في هذه القائمة.

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محمد صلاح (ليفربول)

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

بيتو (إيفرتون)

يانكوبا مينته (برايتون)

دجيد سبينس (توتنام)

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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