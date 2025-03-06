دياب يكشف سبب إقامة جولة وحيدة من الدوري في مارس

الخميس، 06 مارس 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن سبب إقامة جولة واحدة من بطولة الدوري المصري في شهر مارس الجاري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، وتشهد إقامة قمة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الأولى.

لمعرفة كافة مباريات المرحلة النهائية من الدوري من هنا.

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وقال دياب: "مواعيد كأس مصر، شغرت جميع أوقات التوقف الدولي في شهر مارس، حيث ستقام المباريات في الأيام التالية (8 '9، 14، 15، 28، 29) من شهر مارس الحالي".

وأوضح "فترة التوقف الدولي ستكون من 17 مارس وحتى 25 من ذات الشهر، فأصبحت الأيام المتاحة أمام الرابطة، هي 11، 12، 13 لكي نستطع خوض جولة من بطولة الدوري في شهر مارس".

وشدد "رابطة الأندية وضعت جولة واحدة في بطولة الدوري في شهر مارس محاولة استغلال الوقت من أجل إنهاء بطولة الدوري في 30 مايو المقبل، وفقًا لما حددته رابطة الأندية المحترفة مع الأندية".

وأتم " بطولة الدوري هذا العام مختلفة، وكل مجموعة تضم 9 فرق، سيواجهوا بعضهم البعض خلال الشهرين القادمين. جميع الفرق في كل مجموعة ستخوض 8 مباريات من أجل حسم مركزها في جدول الدوري".

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة.

وتتنافس الفرق في المرحلة الثانية والمقسمة لمجموعتين، الأولى تنافس على اللقب والثانية تنافس للهروب من الهبوط.

الدوري المصري رابطة الأندية
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