دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد مواجهتي بيراميدز أمام الجيش الملكي

الخميس، 06 مارس 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن تلقيه إخطارا من الجيش الملكي المغربي بشأن مباراة الإياب بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد النادي المغربي، مدينة مكناس لاستضافة المواجهة بينهما في مباراة الإياب.

وأوضح الجيش الملكي المغربي إقامة مباراة الإياب يوم 8 أبريل المقبل على الملعب الشرفي في مدينة مكناس بعد الحصول على موافقة كاف.

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واستضافت مدينة الجديدة مباريات الأدوار الأولى للجيش الملكي المغربي في ظل غلق ملعب مولاي عبد الله بالرباط لتجهيزه لأمم إفريقيا.

ومن جانبه حدد نادي بيراميدز يوم 1 أبريل في تمام التاسعة مساء موعدا لإقامة مباراة الذهاب على استاد الدفاع الجوي.

ويواجه بيراميدز المقاولون العرب بعد غدا السبت ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

واختتم بيراميدز الدور الأول من مسابقة الدوري في الصدارة برصيد 42 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه.

وتأهل بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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