بسبب البث التليفزيوني.. الهلال يعلن رفض كاف إقامة مواجهة الأهلي في ليبيا

الخميس، 06 مارس 2025 - 14:08

كتب : أحمد الخولي

الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني في بيان رسمي رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في ليبيا.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي يوم 1 أبريل في ذهاب ربع النهائي على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع.

ويلعب الهلال مبارياته على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا لكن تقدم بطلب لاعتماد ملعب شهداء بنينا في ليبيا لاستضافة المباراة وهو ما رفضه كاف.

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وجاء بيان الهلال السوداني كالآتي:

"جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف رفضه طلب الهلال باعتماد ملعب شهداء بنينا ببنغازي، لمباراة الإياب ضد النادي الأهلي المصري".

"وأشار كاف إلى أن الرفض تم بناء على توصية لجنة البث التليفزيوني لافتقار الناقل التليفزيوني الليبي لمطلوبات البث والمحددة بوجود سيارة نقل تليفزيوني OB مع توفر عدد 12 كاميرا ذات مواصفات خاصة، وغرفة لتقنية الفيديو مجهزة بجميع أجهزة الإعادة والتدقيق، باعتبارها متطلبات مهمة لمرحلة الدور الإقصائي بالبطولة".

"علما بأن نادي الهلال أرفق موافقة الاتحاد الليبي والاتفاق مع التليفزيون الليبي، وقد تعددت المحاولات لإثناء كاف عن قراره وذلك بسعي المجلس لتوفيقر متطلبات البث خاصة وأن القرر أشار إلى أن الناقل التليفزيوني الليبي لا تتوافر لديه المطلوبات التي ذكرها في خطاب الرفض".

"ونسبة لضيق الوقت لتحديد الملاعب، طالبنا الاتحاد القاري باعتماد ملعب شيخا بيديا الموريتاني ملعبا افتراضيا للقاء بعد أن تم تحديده من قبل المجلس لجاهزيته، لتفادي إنقضاء المهلة المقدمة من قبل لجنة المسابقات بكاف".

"تجدر الإشارة إلى أن قرار الكاف ركز على أن الناقل التليفزيوني الليبي لا تتوفر لديه مطلوبات النقل الخاصة بالمرحلة الإقصائية، وبالتالي ووفقا للاتحاد الإفريقي لا يمكن اللعب في ليبيا".

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