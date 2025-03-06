محاولات مكثفة من الهلال لتجهيز ميتروفيتش أمام باختاكور

الخميس، 06 مارس 2025 - 14:05

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

يجرى الجهازين الطبي والفني لنادي الهلال محاولات مكثفة لتجهيز الصربي ألكسندر ميتروفيتش لخوض مواجهة الإياب ضد باختاكور الأوزبكي.

ويلعب الهلال أمام باختاكور يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن ميتروفيتش يخضع خلال الفترة الجارية لبرنامج لياقي مكثف لتجهيزه لخوض مواجهة باختاكور.

أخبار متعلقة:
مدرب الهلال: هذه العوامل تسببت في خسارتنا من باختاكور تقرير يكشف حقيقة إقالة جيسوس من تدريب الهلال على رأسهم البليهي.. الهلال يعلن تفاصيل إصابات 5 لاعبين الرياضية: إصابتان جديدتان في صفوف الهلال

ويغيب ميتروفيتش عن مباراة الهلال أمام الفيحاء يوم الجمعة ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

لكن جورج جيسوس يأمل في لحاقه بمواجهة باختاكور المرتقبة.

ويعاني الهلال من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي خاصة بعد الخسارة من باختاكور الأوزبكي 1-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتاج الهلال لتعويض الخسارة بهدف دون رد ليضمن مقعدا في ربع نهائي المسابقة.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة).

ميتروفيتش الهلال السعودي
نرشح لكم
الدوري السعودي - نادي العروبة يتحدى شكوى النصر بأوراق رسمية الدوري السعودي - أهلي جدة ينتظر موقف كيسيه أمام الخليج تقرير يكشف حقيقة إقالة جيسوس من تدريب الهلال على رأسهم البليهي.. الهلال يعلن تفاصيل إصابات 5 لاعبين الرياضية: إصابتان جديدتان في صفوف الهلال الدوري السعودي - تأكد غياب سباعي النصر أمام الشباب مدرب أهلي جدة: نستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة مدرب الهلال: هذه العوامل تسببت في خسارتنا من باختاكور
أخر الأخبار
ألفارو نيجريدو يعلن اعتزاله 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
زد يعلن رحيل مدربه مجدي عبد العاطي 36 دقيقة | الدوري المصري
نيمار يعود لقائمة البرازيل في مباراتي الأرجنتين وكولومبيا.. وانضمام حارس النصر 42 دقيقة | أمريكا
بهدفه الرائع.. صلاح مرشح لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح ينافس على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في فبراير ساعة | الدوري الإنجليزي
ميدو: لولا الأخطاء التحكيمية لكان الزمالك على قمة الدوري.. ولماذا لم يدافع اتحاد الكرة عن حقوقه؟ ساعة | الكرة المصرية
الدوري السعودي - نادي العروبة يتحدى شكوى النصر بأوراق رسمية ساعة | سعودي في الجول
قد تصل إلى 10 مباريات في شهر.. مواجهات نارية لـ الأهلي ضد الزمالك في مختلف الرياضات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 4 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري