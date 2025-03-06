محاولات مكثفة من الهلال لتجهيز ميتروفيتش أمام باختاكور

يجرى الجهازين الطبي والفني لنادي الهلال محاولات مكثفة لتجهيز الصربي ألكسندر ميتروفيتش لخوض مواجهة الإياب ضد باختاكور الأوزبكي.

ويلعب الهلال أمام باختاكور يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن ميتروفيتش يخضع خلال الفترة الجارية لبرنامج لياقي مكثف لتجهيزه لخوض مواجهة باختاكور.

ويغيب ميتروفيتش عن مباراة الهلال أمام الفيحاء يوم الجمعة ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

لكن جورج جيسوس يأمل في لحاقه بمواجهة باختاكور المرتقبة.

ويعاني الهلال من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي خاصة بعد الخسارة من باختاكور الأوزبكي 1-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتاج الهلال لتعويض الخسارة بهدف دون رد ليضمن مقعدا في ربع نهائي المسابقة.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة).