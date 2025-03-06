تقرير يكشف حقيقة إقالة جيسوس من تدريب الهلال

الخميس، 06 مارس 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

جورج جيسوس - الهلال

كشفت تقارير حقيقة استقرار نادي الهلال السعودي على إقالة مدربه البرتغالي جورج جيسوس.

ويعاني الهلال من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي خاصة بعد الخسارة من باختاكور الأوزبكي 1-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب الرياضية السعودية، فإن مجلس إدارة الهلال عقد اجتماعا مع جورج جيسوس لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق ولم يتم التطرق إلى إقالته.

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وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الهلال ناقش جيسوس في الحلول الممكنة لإعادة الفريق في وضعه الطبيعي في أقرب وقت.

وتعرض الهلال لهزيمتين مؤخرا في الدوري السعودي أمام اتحاد جدة وأهلي جدة جعلا فرصته صعبة في الاحتفاظ بلقب المسابقة.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال.

في المقابل يلعب الهلال أمام باختاكور على ملعب المملكة آرينا يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ربع نهائي البطولة.

ويحتاج الهلال لتعويض الخسارة بهدف دون رد ليضمن مقعدا في ربع نهائي المسابقة.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة).

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