إثارة منذ البداية.. جدول مباريات الثلاثي المتنافس على لقب الدوري بالترتيب

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري للمجموعتين الأولى والثانية للمرحلتين المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط.

وتشهد الجولة الأولى من المرحلة النهائي قمة الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة قبل التوقف الدولي بشهر مارس الجاري بينما يواجه بيراميدز فريق المصري.

لمعرفة كافة مباريات المرحلة النهائية من الدوري من هنا.

وعقب نهاية الدور الأول، احتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 39 نقطة ثم الزمالك في المركز الثالث بـ 32 نقطة.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب مباريات الثلاثي المتنافس على اللقب في المرحلة النهائية:

الجولة الأولى

الزمالك × الأهلي - الثلاثاء 11 مارس - استاد القاهرة

بيراميدز × المصري - الأربعاء 12 مارس - استاد السويس الجديد

الجولة الثانية

بيراميدز × الأهلي - السبت 12 أبريل - استاد الدفاع الجوي

حرس الحدود × الزمالك - الأحد 13 أبريل - استاد برج العرب

الجولة الثالثة

حرس الحدود × بيراميدز - الأربعاء 30 أبريل - استاد المكس

بتروجت × الأهلي - الأربعاء 30 أبريل - استاد الكلية الحربية

المصري × الزمالك - الخميس 1 مايو - استاد برج العرب

الجولة الرابعة

فاركو × بيراميدز - الأحد 4 مايو - استاد المكس

الأهلي × حرس الحدود - الأحد 4 مايو - استاد القاهرة

البنك الأهلي × الزمالك - الإثنين 5 مايو - استاد القاهرة

الجولة الخامسة

الأهلي × المصري - الخميس 8 مايو - استاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا × الزمالك - الجمعة 9 مايو - استاد المقاولون

البنك الأهلي × بيراميدز - الجمعة 9 مايو - استاد القاهرة

الجولة السادسة

سيراميكا كليوباترا × الأهلي - الثلاثاء 13 مايو - استاد المقاولون

الزمالك × بيراميدز - الثلاثاء 13 مايو - استاد القاهرة

الجولة السابعة

الأهلي × البنك الأهلي - السبت 17 مايو - استاد القاهرة

بتروجت × بيراميدز - السبت 17 مايو - استاد بتروسبورت

الزمالك - راحة

الجولة الثامنة

بتروجت × الزمالك - السبت 24 مايو - استاد الكلية الحربية

الأهلي × فاركو - الأربعاء 28 مايو - استاد القاهرة

بيراميدز - راحة

الجولة التاسعة

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز - الأربعاء 28 مايو - استاد هيئة قناة السويس

الزمالك × فاركو - الأحد 1 يونيو - استاد القاهرة

الأهلي - راحة

وتقام المرحلة النهائية من 9 جولات، إذ أن مرحلة المنافسة على اللقب بين الفرق أصحاب المراكز الـ 9 الأولى في ترتيب الدور الأول على أن تشهد كل جولة حصول أحد الفرق على راحة.

ويلعب كل فريقه بنقاطه كاملة من الدور الأول.

وتنطلق منافسات المرحلة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري.

بينما تختتم مسابقة الدوري يوم الأحد 1 يونيو المقبل.