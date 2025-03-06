الدربي في البداية.. موعد قمة الأهلي ضد الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري للمجموعتين الأولى والثانية للمرحلتين المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط.

وتشهد الجولة الأولى من المرحلة النهائي قمة الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة قبل التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

موعد مباراة القمة

يستضيف الزمالك فريق الأهلي على استاد القاهرة بالجولة الأولى من المرحلة النهائية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري.

وتنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

لمعرفة كافة مباريات المرحلة النهائية من الدوري من هنا.

وتقام المرحلة النهائية من 9 جولات، إذ أن مرحلة المنافسة على اللقب بين الفرق أصحاب المراكز الـ 9 الأولى في ترتيب الدور الأول على أن تشهد كل جولة حصول أحد الفرق على راحة.

ويلعب كل فريقه بنقاطه كاملة من الدور الأول.

وتنطلق منافسات المرحلة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري.

بينما تختتم مسابقة الدوري يوم الأحد 1 يونيو المقبل.