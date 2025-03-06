على رأسهم البليهي.. الهلال يعلن تفاصيل إصابات 5 لاعبين

الخميس، 06 مارس 2025 - 01:04

كتب : FilGoal

علي البليهي - الهلال - كريستيانو رونالدو - النصر

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابات 5 لاعبين ضمن صفوف الفريق.

وخسر الهلال أمام باختاكور الأوزبكي 1-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشف نادي الهلال عبر موقعه الرسمي عن إصابة علي البليهي في العضلة الخلفية وخضوعه لبرنامج تأهيلي يتراوح بين 4-6 أسابيع.

أخبار متعلقة:
الرياضية: إصابتان جديدتان في صفوف الهلال مدرب الهلال: هذه العوامل تسببت في خسارتنا من باختاكور الهلال يخسر أمام باختاكور في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة نجم الهلال: الثلوج تصعب مهمتنا في أوزبكستان

كما أعلن عن إصابة سيرجي سافيتش في العضلة الخلفية، فيما اجرى حسان تمبكتي حصة تدريبية في صالة الإعداد البدني.

Image

أدى البرازيلي رينان لودي مرانا بدنيا ولياقيا في صالة الإعداد البدني.

ويلعب الهلال أمام باختاكور على ملعب المملكة آرينا يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ربع نهائي البطولة.

ويحتاج الهلال لتعويض الخسارة بهدف دون رد ليضمن مقعدا في ربع نهائي المسابقة.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة).

الهلال السعودي علي البليهي سافيتش
نرشح لكم
الرياضية: إصابتان جديدتان في صفوف الهلال الدوري السعودي - تأكد غياب سباعي النصر أمام الشباب مدرب أهلي جدة: نستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة مدرب الهلال: هذه العوامل تسببت في خسارتنا من باختاكور الهلال يخسر أمام باختاكور في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة تقرير: تريزيجيه يغيب أمام أهلي جدة بعد الاعتداء على الحكم.. إيقاف حارس الجبلين السعودي لمدة 10 مباريات القادسية السعودي يعلن أول صفقاته للموسم الجديد
أخر الأخبار
قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يخسر جهود قطة في أولى مباريات مرحلة تحديد البطل 3 ساعة | الكرة المصرية
فيفا يعتمد موعد إقامة كأس العرب في قطر 3 ساعة | منتخب مصر
تشابي ألونسو: لم نتوقع ما حدث أمام بايرن ميونيخ.. وكل شيء قد يتغير في لحظة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس اللجنة التأديبية يعلن أسباب توقيع عقوبة إيقاف فونسيكا 7 أشهر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
لويس إنريكي: كرة القدم غير عادلة في بعض الأحيان 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فليك: لهذا السبب أخرجت أولمو أمام بنفيكا.. وتشيزني حارس مميز 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: عدنا بفوز أكثر مما نستحق أمام باريس سان جيرمان 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي 4 عبد الواحد السيد: الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم.. وهناك محاولات لإبعادنا عن المنافسة