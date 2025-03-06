7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري

تحددت الفرق الـ 9 المتأهلة إلى مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري، ويلعب كل فريق منهم 8 مباريات أمام منافسيه.

وينفرد بيراميدز بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة ويليه الأهلي بـ 39 نقطة ثم الزمالك في المركز الثالث بـ 32 نقطة.

ووفقا للائحة الدوري المصري هذا الموسم في النظام الاستثنائي يلعب كل فريق في المرحلة الثانية أمام منافسه عكس ملعب مرحلة الدور الأول.

وبعد حسم الفرق المتأهلة يلعب فريق الأهلي 7 مباريات داخل القاهرة بينما الزمالك يخوض 5 مواجهات في القاهرة بينما بيراميدز يلعب 4 مباريات فقط (نصف الجولات) داخل القاهرة.

وتم تحديد المتأهلين لمرحلة المنافسة على اللقب بالدوري المصري. (مزيد من التفاصيل من هنا)

ولم تكشف رابطة الأندية حتى الآن ترتيب المواجهات ومن المقرر الإعلان عنها خلال 48 ساعة.

ويستعرض لكم FilGoal.com مباريات الثلاثي المتنافس على اللقب وملعب كل مواجهة:

- بيراميدز (42 نقطة)

بتروجت × بيراميدز - استاد الكلية الحربية

حرس الحدود × بيراميدز - استاد المكس

فاركو × بيراميدز - استاد المكس

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

البنك الأهلي × بيراميدز - استاد القاهرة

بيراميدز × المصري - استاد السويس الجديد

الزمالك × بيراميدز - استاد القاهرة

بيراميدز × الأهلي - استاد الدفاع الجوي

- الأهلي (39 نقطة)

بتروجت × الأهلي - استاد الكلية الحربية

الأهلي × حرس الحدود - استاد القاهرة

الأهلي × فاركو - استاد القاهرة

سيراميكا كليوباترا × الأهلي - استاد المقاولون العرب (حال لم تقام المباراة على استاد هيئة القناة السويس بسبب تصريح الأمن)

الأهلي × البنك الأهلي - استاد القاهرة

الأهلي × المصري - استاد برج العرب

الزمالك × الأهلي - استاد القاهرة

بيراميدز × الأهلي - استاد الدفاع الجوي

- الزمالك (32 نقطة)

بتروجت × الزمالك - استاد الكلية الحربية

حرس الحدود × الزمالك - استاد برج العرب

الزمالك × فاركو - استاد القاهرة

سيراميكا كليوباترا × الزمالك - استاد هيئة قناة السويس

البنك الأهلي × الزمالك - استاد القاهرة

المصري × الزمالك - استاد برج العرب

الزمالك × الأهلي - استاد القاهرة

الزمالك × بيراميدز - استاد القاهرة

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وأوضح دياب المرحلة الثانية للدوري ستبدأ يوم 11 مارس وستُلعب جولة من المسابقة خلال أيام 11 و12 و13 من الشهر.