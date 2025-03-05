بعد هدف بتروجت القاتل.. تحديد المتأهلين لمرحلة المنافسة على اللقب بـ الدوري المصري

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 23:55

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

حسم بتروجت تأهله إلى مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري بهدف قاتل في الثواني الأخيرة.

وتغلب بتروجت على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

ويتأهل أول 9 فرق في الترتيب إلى مرحلة المنافسة على اللقب بنقاطه من الدور الأول لتحديد البطل.

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وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- بتروجت 22 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وأوضح دياب المرحلة الثانية للدوري ستبدأ يوم 11 مارس وستُلعب جولة من المسابقة خلال أيام 11 و12 و13 من الشهر.

الدوري المصري مرحلة المنافسة على اللقب
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