انتهت في الدوري المصري – الأهلي (2)-(0) طلائع الجيش.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة 17 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق90+5 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق75 أرسل إمام عاشور عرضية متقنة حولها وسام أبو علي تجاه مرمى طلائع الجيش لكنها ضاعت بغرابة.

ق66أجرى كولر تبيدلان جديدان بنزول محمد عبد الله وعمر كمال وخروج أشرف بنشرقي وحسين الشحات.

ق60 انطلق وسام أبو على من الجهة اليسرى ومرر كرة إلى بنشرقي الذي سدد بقوة لكنها مرت بجوار المرمى.

ق50أجرى مارسيل كولر تبديلا بخروج جراديشار ودخول عمرو السولية.

ق46 نيتس جراديشار يسجل الهدف الأول بعد تسديدة خدعت حارس مرمى طلائع الجيش

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+2 انطلاقة رائعة وتسديدة صاروخية من إمام عاشور يبعدهها محمد شعبان حارس مرمى الطلائع ببراعة.

ق45 رأسية خطيرة من بنشرقي تمر بجوار المرمى بقليل ليضيع هدف مؤكد على الأهلي

ق42 عرضية متقنة تصل إلى محمد فتح الله داخل منطقة جزاء الأهلي لكن تدخل رائع من مصطفى العش

ق25 تسديدة قوية من رجب عمران من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها مصطفى شوبير.

ق22 عرضية خطيرة من يسري وحيد وضربة رأسية خطيرة من علي حمدي تمر بجوار مرمى شوبير بقليل.

ق25 تسديدة قوية من رجب عمران من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها مصطفى شوبير.

ق11 تمريرة بينية من أشرف بنشرقي في اتجاه وسام أبو علي المنفرد بالمرمى لكنه يهدر فرصة هدف محقق.

ق8 اخترق من نيتس جراديشار لمنطقة جزاء طلائع الجيش من الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية اصطدمت بأحد المدافعين ومرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى في هجمة خطيرة.

ق4 سدد وسام أبو علي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل للحارس محمد شعبان.

انطلاق المباراة