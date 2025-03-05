الرياضية: إصابتان جديدتان في صفوف الهلال

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

علي البليهي لاعب الهلال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موقف ثنائي الهلال علي البليهي والصربي سيرجي سافيتش بعد إصابتهما أمام باختاكور الأوزبكي.

وخسر الهلال ذهابا أمام باختاكور بهدف نظيف في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي يوم الجمعة، قبل خوض مواجهة الإياب أمام باختاكور يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل على ملعب المملكة أرينا.

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وذكرت الرياضية، أن البليهي وسافيتش سيخضعان لكشف بالأشعة على موضع إصابتهما العضلية.

الصحيفة السعودية أوضح أن نتائج الفحوص الطبية للثنائي ستحدد مدى حاجتهما للتأهيل أو العلاج الطبيعي وكذلك فترة الغياب حسب قوة ودرجة الإصابة.

وخرج علي البليهي مصابا في الدقيقة 39 أمام باختاكور ليحل محمد كنو بدلا منه، فيما خرج سيرجي سافيتش في الدقيقة 76 ليحل عبد الله الحمدان بدلا منه.

ويعاني الهلال من 9 إصابات وهم الصربيان ألكساندر ميتروفيتش، وسيرجي سافيتيش، والبرازيليان مالكوم أوليفيرا، ورينان لودي، والبرتغالي جواو كانسيلو، وياسر الشهراني، وعلي البليهي، وحمد اليامي، وحسان تمبكتي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط أمام متصدر الترتيب الاتحاد.

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