شكوك حول مشاركة ثنائي يونايتد أمام سوسيداد

تحوم الشكوك حول قدرة هاري ماجواير ومانويل أوجارتي ثنائي مانشستر يونايتد على المشاركة ضد في بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل يونايتد ضيفا على سوسيداد في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وغاب هاري ماجواير ومانويل أوجارتي عن تدريبات مانشستر يونايتد يوم الأربعاء لتثار الشكوك حول مشاركتهما.

وأفاد النادي عبر موقعه أن الثنائي تعرض لإصابات طفيفة في مباراة الفريق ضد فولام بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

بعد مباراة سوسيداد يوم الخميس سيلعب الشياطين الحمر ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ثم يلاقي ريال سوسيداد في لقاء الإياب يوم الخميس التالي.

ويختتم مانشستر يونايتد مبارياته هذا الشهر بملاقاة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم 16 مارس الجاري.

وذلك قبل انطلاق فترة التوقف الدولي التي ستستمر حتى نهاية شهر مارس.