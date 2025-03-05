الأهلي يعلن توقيع عقد جديد مع شركة الكرة بالنادي

أعلن النادي الأهلي إبرام تعاقد جديد مع شركة الكرة بالنادي.

وأشار الأهلي إلى أن العقد الجديد يسمح بموجبه بحصول شركة الكرة على كافة حقوق الصور.

والحقوق التجارية والإعلانية وحقوق الظهور الخاصة بلاعبي الفريق والجهاز الفني.

وفي المقابل ستتحمل شركة الكرة نسبة من ميزانية التعاقدات الخاصة بلاعبي الفريق والجهاز الفني.

وفقا للأهلي فإن هذا التعاقد يعد من أهم المهام التي وكلت لشركة الكرة بالنادي منذ تأسيسها.

ويتولى أيمن فتحي رئاسة شركة الكرة بالنادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء على استاد الفاهرة في ختام المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.