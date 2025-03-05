صلاح ينافس على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في فبراير من رابطة المحترفين

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وشارك الدولي المصري في 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال الشهر الماضي.

وأعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير التي تضمنت اسم صلاح.

نحو جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، يتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين على الجائزة وهم:

محمد صلاح (ليفربول)

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

بيتو (إيفرتون)

يانكوبا مينته (برايتون)

دجيد سبينس (توتنام)

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