صلاح ينافس على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في فبراير من رابطة المحترفين

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 13:21

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وشارك الدولي المصري في 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال الشهر الماضي.

وأعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير التي تضمنت اسم صلاح.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: السطو على منزل أليكساندر إيزاك نهاية موسم نجم دفاع نيوكاسل أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام سان جيرمان لويس إنريكي: ليفربول ليس محمد صلاح فقط

نحو جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، يتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين على الجائزة وهم:

Image

محمد صلاح (ليفربول)

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

بيتو (إيفرتون)

يانكوبا مينته (برايتون)

دجيد سبينس (توتنام)

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ديلي ميل: السطو على منزل أليكساندر إيزاك نهاية موسم نجم دفاع نيوكاسل صلاح: التتويج بالدوري أهم من أبطال أوروبا.. وهذا اللاعب السبب في تغيير عقليتي تقرير: توتنام لن يفعل بند شراء فيرنر أكثر من 50%.. ميرور:مانشستر سيتي يشترط تخفيض عقد دي بروين لتجديده موسما ناثان أكي يجري عملية جراحية صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بـ3 أهداف الاتحاد الإنجليزي يرد على انتقادات جوارديولا لكرة بطولة كأس إنجلترا
أخر الأخبار
الدوري السعودي - تأكد غياب سباعي النصر أمام الشباب 12 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب دورتموند: فقدنا السيطرة على المباراة في الشوط الثاني ضد ليل 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح ينافس على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في فبراير من رابطة المحترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: السطو على منزل أليكساندر إيزاك ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب أهلي جدة: نستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة ساعة | سعودي في الجول
نهاية موسم نجم دفاع نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
براهيم دياز: أنا هنا لأقدم كل ما لدي من أجل ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام سان جيرمان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي