صلاح ينافس على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في فبراير من رابطة المحترفين
الأربعاء، 05 مارس 2025 - 13:21
كتب : FilGoal
تواجد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
وشارك الدولي المصري في 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال الشهر الماضي.
وأعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير التي تضمنت اسم صلاح.
نحو جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، يتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين على الجائزة وهم:
محمد صلاح (ليفربول)
ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)
جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)
بيتو (إيفرتون)
يانكوبا مينته (برايتون)
دجيد سبينس (توتنام)
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