ديلي ميل: السطو على منزل أليكساندر إيزاك
الأربعاء، 05 مارس 2025 - 13:18
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن تعرض منزل المهاجم أليكساندر إيزاك لعملية سطو.
أليكساندر إيزاك
النادي : نيوكاسل يونايتد
عملية السطو حدثت من قبل عصابة مختصة في سرقة المشاهير ورجال الأعمال وهي الثالثة من نوعها خلال الفترة الماضية.
الحادثة عقب نهاية فوز نيوكاسلعلى فولام في بداية شهر فبراير الماضي.
عائلة إيزاك أبلغت عن الواقعة وحضر أفراد الشرطة بطائرة هيليكوبتر سريعا ولكن العصابة كانوا قد فروا بالفعل.
صاحب الـ 25 عاما انضم لنيوكاسل قادما من ريال سوسيداد في 2022.
ويقدم إيزاك أداء رائع مع نيوكاسل منذ بداية الموسم الحالي.
وشارك المهاجم السويدي في 31 مباراة منذ بداية الموسم وتمكن من تسجيل 22 هدفا وصنع 5 آخرين.
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